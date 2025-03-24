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        Haberler Gündem Politika Çelik: Temel sorun CHP siyasetsizliği | Son dakika haberleri

        Çelik: Temel sorun CHP siyasetsizliği

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:11
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        Çelik: Temel sorun CHP siyasetsizliği
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, X hesabından açıklamalarda bulundu.

        Çelik, "CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir" dedi.

        "CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor" diyen Çelik, "Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP’li bazı isimler tarafından bazı CHP’li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı" ifadelerini kullandı.

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        Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

        CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir.

        CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

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