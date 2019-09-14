14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında, akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren M.V. (26),kıyafetini çıkardığı sırada, kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark edip, çığlık attı. Çığlık üzerine soyunma kabini dışında olan Yakup Ç., kaçmaya başladı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
DHA'da yer alan habere göre genç kız, hızla kıyafetlerini giyip, kaçan Yakup Ç.'nin peşine düştü. Şüpheli Yakup Ç., güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Cep telefonuna el konulan Yakup Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakup Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakup Ç.'nin Bursa Nilüfer Müftülüğü'nde görevli müezzin olduğu, daha önce Almanya'da Gundelshem DİTİB Selimiye Camii'nde 5 yıl görev yaptığı öğrenildi.
"OLAYDAN SONRA BEN VE AİLEM MAĞDUR OLDUK"
Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'cinsel taciz ve özel hayata ihlal' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yakup Ç.´nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Yakup Ç., savunmasında şunları söyledi:
''Olay günü alışveriş yapmak için AVM´ye gitmiştik. Kıyafetlerimi denemek için kabinlerden birine girdim. Kabinde kıyafetleri denerken, çok samimi olduğun arkadaşımın sesini duyar gibi oldum. Ona şaka yapmak için telefonu çıkararak, yan taraftaki kabinde arkadaşım bulunduğunu düşünerek, video ve fotoğraf çekmeye başladım. Ne kadar çektiğimi ve kayıt ettiğimi hatırlamıyorum.
"ORADA KADIN OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"
Orada bir kadın olduğunu bilmiyorum. Kadın, çığlık atmaya başlayınca arkadaşım olmadığını anladım. Daha sonra mağazadan ve AMV´den ayrıldım. Güvenlikçiler beni durdurdu. Daha sonra gözaltına alındım. Olayda sonra ben ve ailem mağdur olduk. Mesleğimden uzaklaştırıldım. Kadından sürekli özür diledim. Beni affetmelerini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.
"BANA VE BAŞKASINA AİT ÇIPLAK VİDEOLAR VARDI"
Olay günü AVM´ye alışveriş yapmaya gittiğini ve yaşadığı olay yüzünden psikolojisinin bozulduğunu belirten M.V. ise ifadesinde, "Reyondan aldığım kıyafetleri denemek için kabine gittim. Soyunduğum esnada kafamın üzerinde bir cep telefonu olduğunu gördüm. Çığlık atarak giyinmeye başladım. Daha sonra giyinip kabinden çıkarak, o kişiyi takip ettim. Onu yakaladığımda bana, 'Şeytana uydum, beni affedin. Bu utançla yaşayamam. Beni öldür' dedi. Polis, o kişinin telefonunu açtı. Bana ve başkasına ait çıplak videolar vardı. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum'' diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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