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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangına, ateş yakıp oturan bir grubun neden olduğu iddiası üzerine ekipler inceleme başlattı.

"ATEŞ YAKIP OTURAN BİR GRUP YANGINA NEDEN OLDU" İDDİASI Fotoğraf: İHA DHA'nın haberine göre; yangın, saat 23.30 sıralarında Alemdağ Caddesi Nişantepe mevkinde çıktı. İddiaya göre, ormanlık alanda ateş yakıp oturan bir grup, ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

SÖNDÜRÜLEN YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Fotoğraf: İHA İhbar üzerine ormanlık alana çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.