Çavuşoğlu: Rum Kesimi dışında herkesle anlaşma yaparız

06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'daki 5. MED - Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
* Türkiye NATO zirvesinde taviz verdi yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak.
* Doğu Akdeniz'de Rum kesimi hariç tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz. Biz bu konuda hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e Atina ile benzer bir anlaşma imzalayabileceğimizi söyledi.
* (Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınırdışı etme kararıyla ilgili olarak) Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Miçotakis'e sorduk, (Libya ile imzalanan) anlaşmayı bizden isteseydiniz dedik. Libya'ya telefon açıp belgeyi bize verin diye tehdit edersen, Libya gururlu bir ülke, reddeder.
* Biz hem Suriye'de, hem Libyada askeri çözümün olmayacağına inanıyoruz.
* (İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile yaptığı görüşmeye ilişkin) Barış Pınarı Harekatı'na en sert tutum sergileyen Fransa bile şimdi bizimle çalışmaya hazır. İtalya ile samimi bir ortamda dost gibi konuştuk. Bundan sonra atılacak adımları görüştük.
* (İtalya'nın Suriye lideri Beşar Esad'la görüşme niyetiyle ilgili) Esad'la ilgili görüşlerini sorgulayamam, ama bu rejim 500 binden fazla insan öldürdü, bu rejimin ülkeyi birleştireceğine inanmıyoruz.
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