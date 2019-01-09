Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor." dedi.

Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi.

Dış politika gündeminde birçok önemli konuyu aynı anda takip ettiklerini, öncelikli konulardan birinin ise Suriye olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından sürecin nasıl koordine edileceğinin ele alındığını belirtti.

Çavuşoğlu, sürecin ABD ile nasıl koordine edileceğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey'in Ankara temaslarında da bu konuların ele alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba sarfeden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz. Son günlerde, ABD'nin mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı. Burada, çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz."

Türkiye'nin, Batılı muhatapların yanı sıra Astana formatında birlikte çalıştığı Rusya ve İran ile de bu süreci koordine etmek istediğini söyleyen Çavuşoğlu ayrıca, "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Bir taraftan Türkiye'deki Suriyeliler, bir taraftan Suriye halkı için neler yapabiliriz, tüm uluslarararası camiayla görüşüyoruz.

Özellikle Rusya ve İran'la sahada zorluklar olmasına rağmen birlikte çalışıyoruz.

Irak'ta hükümet henüz kuruldu. Berham Salih geçtiğimiz günlerde ülkemize ziyaret gerçekleştirdi. Bir taraftan bu kapsayıcı hükümeti desteklerken, bir taraftan da Irak'ın yeniden inşaası konusunda Türkiye'den beklentileri yüksek. Bu konuları, ekonomik, terörle mücadele gibi konuları da görüştük. İlişkilerimizi daha da geliştirmek konularında mutabık kaldık.

Kerç Boğazı krizinin aşılması için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti olacak.

Milli davamız dediğimiz Kıbrıs sürecinde de Mayıs'a kadar müzakerelerin başlaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor.

Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizde daha pozitif bir ortam yaratılması konusunda olumlu adımlar var. AB kurumlarıyla ilişkilerimizi güçlendirmek konusunda adımlar atıyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, terörle mücadele gibi konularda pek çok konuda birlikte çalışıyoruz.

Suriye'den gelen göçmenlere Avrupa'dan yapılan yardımlarla ilgili birlikte değerlendirmede bulunduk.

Önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimleri AB'nin geleceği açısından çok önemli bir seçim olacak.

Kafkasya'daki ilişkileri, Azerbaycan'la ilişkilerimizi uzun uzun anlatabiliriz, ancak Balkanlarla bazı ülkeler arasında bölgenin istikrarını etkileyecek sorunlar yaratılıyor. Balkanlara daha fazla önem göstermemiz gerektiğini gösteren göstergeler bunlar.

Yemen krizinin çözülmesi bu yıl önceliklerimiz arasında, çünkü orada bir insani kriz yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı ile toplantı yapacağız, katkılarımızı sürdüreceğiz.

Aynı tavrımız Libya için de geçerlidir. Yavaş yavaş kendisini toparlamaya çalışan bir ülke. Dışarıdan ciddi müdahaleler var. Ülke bir taraftan seçime hazırlanırken, bir taraftan da zorluklarla mücadele ediyor.

Bu yıl medeniyetler arası ittifakı canlandıracağız. İlam düşmanlığı, ırkçılık konularında çaba sarfedebiliriz. İspanya'nın medeniyetler arası ittifak merkezinin İstanbul'a taşıma isteği olurdu, bunu da değerlendiriyoruz.