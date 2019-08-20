Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

Rusya ve İran'ın oralardan taciz geliyor açıklaması doğru değil. İdlib için atacağımız adımları konuşurken, bu saldırıların buralarda felakete yol açabileceğini vurguluyoryuz. Bu konuda da tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

Dün bizim konvoyumuzun olduğu yere bir saldırı oldu. Bu saldırıdan sonra Rus muhattaplarımızla temasa geçtik. Şu anda Ruslarla her düzeyde temasımız var. Hem dünkü saldırıyla ilgili, hem de İdlib'de ateşkesin sağlanması ile ilgili. Dünkü konvoyumuzun görevi 9. gözlem noktamızın güvenliğini sağlamaktı. Şu anda bu gözlem noktamızı başka bir yere taşıma niyetimiz yoktur. Arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Burada rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Bir an önce siyasi sürece ve diğer konulara odaklanmamız lazım. Önümüzdeki süreçte bu konudaki çabalarımızı artıracağız.

Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili ABD'den uzmanlar gelmeye başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Güvenli bölge için iyi bir başlangıcın söyledik. Güvenli bölge için olumlu adımların atılması gerekir. ABD'nin ikinci bir Münbiç süreci işletmesini kabul etmeyeceğiz. ABD'nin terör örgütlerine silah vererek işi zaman yayması mümkün değil. Anlaşamadığımız bazı konular var. Farklı düşündüğümüz alanlarda biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olursa olur, olmazsa bizim kendi planımız var oraya girme konusunda. Hiçbir tereddütümüz olmaz.

Sizin çalıştığınız ülkelerin rejimle angajmanı olabilir ancak bir terör örgütüne desteği kabul edilemez. Zaten niye Rusya rejimin garantörü oldu, çünkü rejimle beraber çalışıyorlar. Her ne kadar biz rejime verdikleri desteği doğru bulmasak da, siyasi süreçte bu angajmanın faydalarını görüyoruz.