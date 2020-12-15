Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü!

ABD'nin CAATSA kararı sonrası Ankara-Washington hattında ilk temas gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.