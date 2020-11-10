SON DAKİKA Çavuşoğlu'ndan Karabağ yorumu: Bu bir ders olsun - Haberler

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor"

7 tane rayon işgal altındaydı. Daha önce farklı formüller vardı. Şimdi sahadaki kazanımların faydalarıyla kısa süre içerisinde 7 rayonun tamamının kardeş Azerbaycan'a teslim edilmesine karar verildi.

Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor.

Burada savaşı başlatan Ermenistan'dı. Önce işgal altında olmayan topraklara saldırdı, daha sonra ise çatışma altındaki sivillere saldırdı. Hem işgalcisin hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödettirirler.

Hayırlı olsun ve bu bir ders olsun. Sahada ve masadaki diğer gelişmeleri de takip edeceğiz."