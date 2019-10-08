Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabında askeri üniformalı fotoğrafını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı fotoğrafı ile dikkat çekti. Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Çavuşoğlu'nun paylaştığı askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.