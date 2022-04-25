Çavuşoğlu'ndan Ermeni protestoculara yanıt!

İHA

Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti kapsamında dün Uruguay'a geldi. Uruguaylı mevkidaşı Francisco Bustillo ile görüşen Bakan, Uruguay'ın başkenti Montevideo’da Türk Büyükelçiliği açılışına katıldı.

TÜRKİYE KARŞITI SLOGAN ATTILAR

İHA'da yer alan habere göre Çavuşoğlu'nun ziyareti esnasında aracının önüne gelen Ermeni bir grup sözde soykırım iddiasıyla Türkiye karşıtı sloganlar attı.

'BOZKURT' İŞARETİYLE CEVAP VERDİ

Çavuşoğlu, protestoculara aracının içinden bozkurt işaret yaparak yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun bozkurt işareti yapmasının ardından ise Türk vatandaşlarının kendisini alkışlaması kameraya yansıdı.

"İKİ YÜZLÜLÜKLERİNİN BARİZ ÖRNEĞİDİR"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaşım yaparak, “Bazı Batılı liderler son günlerde ‘soykırımın’ ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için ‘soykırım’ kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir” ifadelerini kullanmıştı.