Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmede İtalyan Bakan, Türkiye’nin desteği ve işbirliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

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