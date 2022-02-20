Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.