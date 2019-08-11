Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen olası bir operasyonla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz" dedi