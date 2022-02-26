Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü!

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başlatmasının ardından Ukrayna'da çatışmalar üçüncü günü de geride bıraktı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanların görüşmesinde Ukrayna'daki durum ve gelişmeler ele alındı.