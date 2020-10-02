Çavuşoğlu: Ermenistan'ın bir karar vermesi lazım

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Her zaman bu sorunun barışçıl yollarla, BMGK kararları çerçevesinde çözülmesini savunduk. Ancak bugüne kadar bir adım atılmadı. Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri alabilecek gücü var. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın çekilmesi gerekiyor.

Bugüne kadar Azerbaycan'ın bizden somut bir talebi olmadı ancak olursa kim ne derse desin biz destek veririz. Ermenistan başkasının topraklarını işgal ediyor. Burada barış ve istikrar en çok Ermenistan'ın yararına olacak. Barış ve huzur mu yoksa savaşı mı tercih ediyorsun? Ermenistan'ın bu konuda bir karar vermesi lazım.

"YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'DAN DOLAYI İLERLEME SAĞLAYAMIYORUZ"

Biz AB ile işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Türk toplumunun üyelik konusunda çok iştahlı olmadığını görüyoruz. Bu bizden değil üye ülkelerden kaynaklanıyor. Diğer taraftan da biz Avrupa'nın bir parçasıyız ve ilişkileri geliştirmek önemli. Bunun için pozitif bir gündem geliştirmek gerekiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ilişkileri rehin almasından dolayı gereken ilerlemeyi sağlayamıyoruz.

AB küresel bir örgüt olmak istiyorsa, Yunanistan'a sen haksızsın diyebilmelidir. Biz iyi niyetli olduğumuzu bazı jestlerle gösterdik. Haklarımızı koruma konusunda da kararlı olduğumuzu gösterdik. Gelin hakça paylaşım için birlikte çalışalım. Burada AB'nin yolu önemli. Ama dünkü açıklama Rum Kesimi ve Yunanistan'ı tatmin etmek yönünde bir açıklama. Bu açıklamadan yaptırım çıkmadı diye sevinecek bir ülke değiliz biz. Bir taraftan Sevilla Haritası'nı tanımıyoruz diyorsunuz, bir taraftan bizim yürüttüğümüz faaliyetlere illegal diyorsunuz. Üyelik dayanışması çerçevesinde mi bunu kararlaştırıyorsunuz.

Almanya'nın, İtalya'nın ve İspanya'nın çabalarına rağmen, tehditlerden dolayı AB'nin objektif olamadığını görüyoruz. Biz her şeye rağmen, bir taraftan kararlılığımız var diğer taraftan uygun şartlarda AB ile işbirliğine hazır olduğumuzu söylememiz gerekir."