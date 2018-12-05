Çavuşoğlu, "F-35 konusunda Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

"Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum"

"El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordine etmesi gerekiyor. Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız."

"Bizim büyükelçiliğimizde çalışan tercüman arkadaşlarımız var. Bu işi soruşturacağız ve açığa çıkması için gerekenleri yapacağız. Kendi büyükelçiliğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz."

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

"NATO toplantılarında birçok mevkidaşım uluslararası soruşturmaya gerek var mı yok mu diye sordular. Biz Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan bilgi edinemedik. Suudi Arabistan'ın şeffaf olması gerekiyor. Çelişkili ifadeler görüyoruz. Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz" dedi.