Çavuşoğlu: Bu çağrı kabul edilemez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Ordusu'na darbe çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak tepki gösterdi.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır

"MONTRÖ'NÜN TÜM MADDELERİNİ UYGULAYACAĞIZ"

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız" diye konuştu.

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