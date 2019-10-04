Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin göç konusunda "Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor" dedi.