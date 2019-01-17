17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'u kabul etti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Münbiç'te yaşanan ve ABD askerlerinin de devriye sırasında yaşanan patlamada hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da, aldığımız kararları da etkilememeli" dedi.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;
Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. Suriyeliler'in dönüşü için önemli.
Her şeyden önce iki Genelkurmay Başkanı, Suriye'den çekilme kararını nasıl koordine edileceğini görüşmüşlerdir. İki ülke arasındaki savunma sanayi konularını değerlendirmişlerdir. Trump'ın bahsettiği güvenli bölge zaten cumhurbaşkanımızın Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. İki tarafın bu konuda görüşlerinin örtüşmediği görüşmeler sırasında belli olacak. Bu konuda ilk görüşme Genelkurmay Başkanları arasında olmuştur. Güvenli Bölge, Suriye'deki istikrar ve Suriyelilerin dönebilmeleri için de önemli.
1.5 yıl önce ABD'den Patriot alma talebimiz olmuştu. Burada bizim için önemli olan kriterler var. Biz S-400'leri aldık ihtiyacımız var. Dahasına da ihtiyacımız var. Sınırımızda sadece İtalya ve İspanyol füzeleri var. Teslim süresi çok önemli. Fiyat önemli. Kredilendirme önemli. Orta ve uzun vadede bizim için çok önemli bir kriter daha var. Ortak üretim ve teknoloji transferi. Biz buna çok önem veriyoruz. Geçen gün CHP Genel Başkanı, Katar'la ortak üretimi eleştirmiş. Bu zihniyet esasen geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye'nin zihniyetidir. Türkiye'ye küresel sermayenin gelmesine karşı olan zihniyet ucuz milliyetçilik zihniyetidir.
Dimitrov'un konuşmasından satır başları;
İki ülke arasındaki ilişkileri 'romantik' olarak tasvir edebilirim, yanlış anlaşılmaya müsait olmasına rağmen. İkli ülke arasında oldukça yakın benzerlikler var, bunu daha da iyi hale getirebiliriz. Makedonya'nın bağımsızlığını aldığı ilk günden itibaren Türkiye her zaman yanımızda olmuş, desteğini sürdürmüştür. Çıkar konusunda da benzerlikler var, özellikle Balkanlar konusu... Eğitim alanında işbirliğimizi arttırma planımız var.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!