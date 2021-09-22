Çatıdan düştü! 45 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çatıdan düşen 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, binanın çatısına çıkan Makbule Cansız, binanın arka cephesinde zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Cansız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Makbule Cansız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cansız'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu hayatını kaybettiği yapılan soruşturma sonucu netlik kazanacak.

'İNTİHAR EDEN İNSANIN ELİNDE CÜZDAN OLUR MU?'

Kadının bağırdığını duyduğunu ifade eden görgü tanığı Hatun Temoçin, "Kadının cüzdanı elindeydi. İntihar eden insanın elinde cüzdan olmaz. Orada bir yanlışlık var" şeklinde konuştu.