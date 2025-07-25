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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Çatalca'da 60 kg kokain ele geçirildi

        Çatalca'da 60 kg kokain ele geçirildi

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kg kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 07:44 Güncelleme: 25.07.2025 - 07:44
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        Çatalca'da 60 kg kokain ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada 60 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Çatalca'da düzenlenen operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:

        "Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada, zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

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