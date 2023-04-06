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Çarşı Davası'nda rapor bekleniyor

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 35 sanığın yargılandığı Çarşı davasında, Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya henüz gelmemesi nedeniyle, dava ileri bir tarihe ertelendi

Giriş: 06.04.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çarşı Davası'nda rapor bekleniyor
Çarşı Davası'nda rapor bekleniyor
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DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Çarşı taraftar grubu üyelerinin de aralarında olduğu 35 sanığın yargılandığı davada, fotoğraf analizine ilişkin raporun beklenmesinin devamına karar verildi.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dosyaya eklenen görüntü kayıtlarının incelenerek kayıtların sanıklara ait olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya henüz gelmediğini belirtti. Söz alan sanık avukatlarından Ömer Kavili, "Çarşı grubunu lekeleyen alçakça bir iftira var. Sanıkların bir tanesinin bile Türk bayrağını yaktığına dair bir fotoğraf varsa, onların kanıtlanmasını istiyorum. Adli Tıp Kurumu rapor versin. Öyle bir şey yok. Bu sadece bir leke Çarşı grubuna" dedi. Diğer sanık avukatları da söz konusu raporun beklenilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

SANIK RAPORUN 3 AYDIR GELMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuksuz yargılanan sanık Volkan Eroğlu, raporun 3 aydır gelmediğini belirterek "Sizin keyfiniz yerinde olabilir ama benim değil. İşe giremiyoruz. Güvenlik soruşturmalarından dolayı. Hayatımızı etkiliyor. Son noktadayız artık" dedi. Mahkeme Başkanı da rapor gelmeden dosyada karar veremeyeceklerini belirtti. Mahkeme, söz konusu raporun beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 35 sanık hakkında 29 Aralık 2015 tarihinde "Darbeye teşebbüs", "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Polise direnmek", "Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" suçlarından beraat kararı verilmişti. Savcılığın temyiz talebi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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