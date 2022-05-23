Çarpıcı görüntüler! O ili toz bulutları sardı

AA

Tunceli'de etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı hava kalitesinde azalmaya neden oldu.

AA'da yer alan habere göre, görüş mesafesinde de düşüş yaşanan kentte, araçların üzeri ve evlerin çatıları tozla kaplandı. Bazı vatandaşlar maske takarak tozdan korunmaya çalıştı.