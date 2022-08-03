Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını belirterek, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğunu ifade etti.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

3 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son haftalarda dolar kuru ve ons altına paralel değer kazanan altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yükselişte olan altın fiyatlarında son durum ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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