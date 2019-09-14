Çankırı'da bu sabah, 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

İLK DEPREM Büyüklük 4.7 (Mw) Yer Çankiri - Çerkes Tarih 14/09/2019 - 09:00:30 (TS) Enlem 40.7140 (K) Boylam 32.9650 (D) Derinlik 7.33 (KM) İKİNCİ DEPREM Büyüklük 4.8 (Mw) Yer Çankiri - Çerkes Tarih 14/09/2019 - 09:03:11 (TS) Enlem 40.7510 (K) Boylam 32.9928 (D) Derinlik 9.94 (KM)

ANKARA'DA PANİĞE NEDEN OLDU

İlk depremin 13.66 kilometre, ikinci depremin ise 4.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Deprem ile ilgili bilgileri Twitter hesabından paylaşan AFAD, gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.

VALİ AKTAŞ: TEDİRGİN OLMAYIN

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Türk Kızılayı da ekiplerin Çankırı'daki iki ayrı deprem sonrası gelişmeleri izlediğini bildirdi.