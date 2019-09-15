Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen ilçelerinden Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in bir afişini, Habertürk dün gündeme getirmişti. "Biz tatil yapmadık" başlığıyla dikkat çeken afişte yaz boyunca 100 bin Çankayalının açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu belirtiliyordu.

Afiş, seçimlerden bir süre sonra yaptığı Bodrum tatili ve İstanbul'u vuran sel felaketi sırasında tatilde olması eleştiri konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Taşdelen'in afişi bu nedenle manidar bulundu. Belediye kaynakları İmamoğlu'na bir gönderme olmadığını bildirse de afişle ilgili tartışmaların önünü kesemedi. Giderek alevlenen tartışmaların ardından afişle ilgili bugün yeni bir gelişme oldu. Söz konusu afiş, haberimizin ardından ilçedeki reklam panolarından apar topar kaldırıldı.