        Haberler Gündem Güncel Çanakkale yangını kontrol altında | Son dakika haberleri

        Çanakkale yangını kontrol altında

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:57
        Çanakkale yangını kontrol altında
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

        Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından Çanakkale/Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

        Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
