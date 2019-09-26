26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde depremin ardından son olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. İşte 25 Eylül Türkiye'de meydana gelen depremler...
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 26 EYLÜL 2019
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.26 15:33:11 39.4980 25.8208 8.0 -.- 3.9 3.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 15:17:09 40.8708 28.2682 7.6 -.- 3.9 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 15:14:51 39.4900 25.8333 7.8 -.- 3.6 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:45:33 40.8610 28.2448 9.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:42:55 40.8792 28.2773 12.9 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:42:01 39.4833 25.8212 7.0 -.- 3.0 2.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.09.26 14:42:01) 2019.09.26 14:35:47 40.8818 28.2437 12.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:34:02 40.8787 28.2078 12.9 -.- 3.2 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:31:51 40.8808 28.2117 10.1 -.- 3.0 2.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:26:36 40.8635 28.2837 13.3 -.- 4.4 4.2 MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:22:55 40.8823 28.2447 8.3 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:21:16 40.8718 28.2265 9.1 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:19:54 40.8933 28.2725 6.8 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:08:58 40.8710 28.2783 5.0 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:04:38 40.9338 28.2022 5.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:04:03 40.7978 28.2318 13.6 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 13:59:24 40.8823 28.2095 12.3 -.- 5.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2019.09.26 13:59:24) 2019.09.26 12:00:16 40.8718 28.2342 10.8 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 11:53:18 37.8132 29.6922 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.26 11:51:36 37.5665 29.4005 16.8 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.09.26 11:27:07 40.8822 28.2002 15.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 11:25:10 39.9900 26.1540 12.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.09.26 11:16:13 39.4917 25.8467 4.6 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 10:52:46 40.8837 28.2177 7.2 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 10:50:11 35.8238 28.2142 5.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel 2019.09.26 10:42:31 39.4375 26.0482 5.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
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