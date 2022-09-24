Çanakkale'de göçmen teknesi battı! 4'ü çocuk 6 kişi öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.