Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu!
Ege Denizi, Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan paylaşıma göre deprem Çanakkele'nin Ecebat ilçesinde hissedildi.
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AFAD, Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Vatandaşlar tarafından hissedilen depremin merkez üssü Ege Denizi, Saros Körfezi olarak bildirildi. İşte, 12 Aralık Perşembe Çanakkale depremine dair detaylar...
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ÇANAKKALE SALLANDI!
Ege Denizi, Saros Körfezi'nde saat 14.34'te, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan paylaşıma göre deprem Çanakkele'nin Ecebat ilçesinde hissedildi.
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ÇANAKKALE DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km
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