Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter de havadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.