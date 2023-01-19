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Son dakika haberi Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı; Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildi

Giriş: 19.01.2023 - 06:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
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AA

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇANAKKALE VE 3 İLDE HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 05.22'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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