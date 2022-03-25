Camiden müzik yayını olayında bozma kararı

AA

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesinin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılanan sanık B.O hakkındaki beraat kararına, savcılık tarafından temyiz başvurusu yapıldı.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, kararın yeniden değerlendirilmesi için dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verdi.

Kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili soruşturmayla bir bağ olup olmadığının araştırılması, bağlantı varsa dosyaların birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs 2020'de, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulunan B.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmış, bir hafta sonra tahliye edilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla açılan davada İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi B.Ö'nün beraatine karar vermişti.