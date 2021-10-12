California'da uçak evlerin üzerine düştü!

AA

ABD'nin Califorina eyaletinin güneyinde, küçük bir uçağın evlerin üzerine düşmesi sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Santee kentinde çift motorlu "Cessna" tipi uçak evlerin olduğu bölgeye düştü.

Yetkililer, uçak kazasında en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Uçağın evlerin üzerine düşmesi sonrası iki evde yangın çıkarken, çevredeki araçlar da zarar gördü.

İtfaiye olaya müdahale ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.