Cadde ortasında silahlı kavga! 13 kişi yaralandı

AA

İstanbul Küçükçekmece'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı. AA'da yer alan habere göre, ilçede bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, diğerlerinin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fotoğraf: İHA Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili çalışması sonucu 8 kişi gözaltına alındı. KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA Öte yandan, Küçükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Halkalı Caddesi'ndeki bir sitede kavga çıktığı ihbarı alınması üzerine olay yerine ivedilikte emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Fotoğraf: İHA Açıklamada, iki grup arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü ifade edildi. Yaralanan 13 kişinin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili 8 şüphelinin yakalandığı ve 7 tabanca ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir