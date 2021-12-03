İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi Sütçüler Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.