Büyükada'da elektrikli araç kuyruğu

Hava sıcaklığını fırsat bilenler ve Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek dilemek isteyenler Büyükada'daki elektrikli araçlara binmek için sıraya girdi. Elektrikli araçlar için metrelerce kuyruk oluştu.
“BU KUYRUĞU BEKLEMEYE DEĞER"
1 saattir sıra beklediğini söyleyen Cemile Armağan, “Dilek dilemek için bekliyoruz, Aya Yorgi'ye çıkacağız. Heyecanlıyız, 1 yıldır bugünü bekledik. Ben ilk defa geliyorum, geçen sene arkadaşımın dileği kabul oldu. Onun için bu kuyruğu beklemeye değer. 1 saattir sıra bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Şebnem Kalaycı ise , “Biz yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz ama 2 saat bekleyeceğiz gibi duruyor. Aya Yorgi tepesine çıkacağız. Ben ilk defa geldim ama arkadaşım daha önce geldi. Heyecanlıyız, kalabalık, gayet güzel, her şey keyifli" dedi.
Esra Gökçe de, “Sıra daha yavaş ilerler diye bekliyorduk ama baya hızlı ilerledi. Demek ki yeni sistem gayet iyi. Zaten faytonların durumuna da çok üzülüyorduk. Aya Yorgi için bekliyorum. Büyükada'ya çok geldim ama Aya Yorgi'ye ilk defa gideceğim. Heyecan var, dilekler hazır" diye konuştu. Büyükada'nın merkezinden saatlerce sıra bekleyerek elektrikli araca binenler, yolculuğun ardından kiliseye yakın olan Lunapark Meydanı'na ulaştı.
DİĞER ADALARDAN TAKVİYE ARAÇ GETİRİLDİ
İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, araçlar yüzde 100 kapasiteyle çalışılıyor. Diğer adalardan takviye araçlar getirildi. Normalde 17 minibüs diğer adalardan takviye ile 2 katına, 34 araca çıkarıldı. Taksi şeklinde çalışan 40 araç da boşta kaldıkları zaman minibüs şeklinde çalıştırılıyor.
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