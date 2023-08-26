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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümü kutlamaları başladı

        Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümü kutlamaları başladı

        30 Ağustos Büyük Zafer'e giden yolun başlangıcı olan Büyük Taarruz'un başlamasının üzerinden 101 yıl geçti. Afyonkarahisar'da gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuş İstiklalin kazanıldığı topraklardır. İstiklalimiz, milletimizin feraseti ve fedakarlığı ile kazanılmıştır. Biz yeni nesillere istiklalimizin nasıl kazanıldığını ve tarihimizde neler yaşandığını anlatmak için her zaman çaba göstermeliyiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 09:46 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:46
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        Büyük Taarruz'un 101'inci kutlanıyor
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        Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde düzenlenen törenle başladı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende, istiklal ve istikbal mücadelesinin gerçekleştiği topraklarda, milli mücadelenin kilit şehri Şuhut'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Şanlı bir zafere dönüşen Büyük Taarruz'un, yüce Türk milletinin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan, bağımsızlığımızın mührü Büyük Taarruz Zaferinin 101. yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal Harbinin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Milletimizin kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te olduğu gibi yine bir ağustos ayında Büyük Taarruz ile yeniden bir tarih yazmasının yıl dönümündeyiz. 952 yıl önce Sultan Alparslan, kazanılan zaferle Anadolu'nun ebedi yurdumuz olması için ilk adımı atmış, kapıyı aralamıştı. 1071'de Malazgirt'te, 1514'te Çaldıran'da ve 1526'da Mohaç'ta kazanılan zaferler hep ağustos ayında gerçekleşmiştir. Şanlı tarihimizde zaferler ayı olarak bilinen bu ayda kazandığımız zaferlerden biri de bugün burada Şuhut’ta başladı. 101 yıl önce böyle bir günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Akşehir'den taşıdıkları karargahı burada bulunan Atatürk Evi olan Hacı Veli Konağına getirdiler."

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        "BU TOPRAKLAR ŞEHİT KANLARIYLA YOĞRULMUŞ İSTİKLALİN KAZANILDIĞI TOPRAKLARDIR"

        Yılmaz, düşman ordusunu, tamamen yurttan atmak amacıyla, Hacı Veli Konağı'nda tarihin en büyük harp planlarından birinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

        Ardından Büyük Taarruz'un başladığını ve hamdolsun zaferle neticelendiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuş İstiklalin kazanıldığı topraklardır. İstiklalimiz, milletimizin feraseti ve fedakarlığı ile kazanılmıştır. Biz yeni nesillere istiklalimizin nasıl kazanıldığını ve tarihimizde neler yaşandığını anlatmak için her zaman çaba göstermeliyiz. "Tarih ibret alınsaydı eğer iş tekerrür eder miydi" diyor. Ayrıca burada ortaya konulan tabloda olduğu gibi; kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle daha güçlü bir gelecek bizleri bekliyor. İstiklal ve istikbalin yüzyılı, Türkiye Yüzyılında, ülkemizi önümüzdeki asrın lider ülkelerinden biri haline dönüştürmek için, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize hep birlikte azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. 86 milyon olarak geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz."

        Program, atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahından İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.

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        #büyük taarruz
        #afyonkarahisar haber
        #son dakika
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