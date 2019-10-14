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Son dakika! Büyük şirketlere yeniden yapılandırma

Son dakika haberi... Türkiye Bankalar Birliği (TBB) büyük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma uygulamasına başlanacağını duyurdu. Küçük ölçekli şirketlerde yeniden yapılandırma uygulaması için onay beklendiği kaydedildi

14.10.2019 - 11:00 | Güncelleme: HABERTURK.COMPara
SON DAKİKA!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) büyük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma uygulamasına başlanacağını duyurdu. Küçük ölçekli şirketlerde yeniden yapılandırma uygulaması için onay beklendiği kaydedildi.

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

Banka  ve  finansal  kurumlara  kredi  borcu  bulunan  büyük ölçekli şirketler için “Finansal  Yeniden Yapılandırma(FYY)”uygulamasına  başlanacaktır. Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir. Uygulamayla borçlarını   ödemeye   niyetli   olan,   ancak   gelir-gider   dengesi bozulduğu    için    edimlerini    yerine    getiremeyen    müşterilerin    geri    ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır. Yeniden  yapılandırma uygulaması;  5411  sayılı  Bankacılık  Kanunu’nun  Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve  finansman  şirketleri  ile  kredi  ilişkisinde  bulunan  borçluların  bu  kuruluşlar nezdindeki  kredi  borçlarına  ilişkin  olarak,  çerçeve  anlaşma  ve  sözleşmeleri kapsamında    alınacak    tedbirlerle,    geri    ödeme    yükümlülüklerini    yerine getirebilmelerine, üretim,    yatırım,    istihdam faaliyetlerini    sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir.

 

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir.25 milyon TL’nin altında kredi  borcu  bulunan  küçük  ölçekli  şirketler ise  onayın  alınmasını  takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir.Haklarında  iflas  kararı  bulunan  borçlular FYY’den yararlanamayacaktır. FYY  sürecine  alınabilecek  borçlular;  en  yüksek  üç  alacaklı  kuruluştan  birine, Çerçeve  Anlaşması  ekinde  belirtilen  formata  uygun  bir  başvuru  ve  taahhüt mektubuna,sürecin  gerektirdiği  diğer  belge  ve  bilgileri  de  ekleyerek  başvuruda bulunabilecektir.  Çerçeve  Anlaşması’nı  imzalayan  alacaklı  kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecektir.

 

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun   korunması   sürecinin   başlaması   halinde, Çerçeve   Anlaşmasını imzalamış  bulunan alacaklı  kuruluşlar; borçlu  hakkında yeniden  yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere),mevcut takiplere  devam  edemeyecek,  yeni  takipler  açamayacak  ve  diğer  yasal  yollara başvuramayacaktır.Borçlunun  başvuru  tarihinden  önce  herhangi  bir  Alacaklı  Kuruluş  tarafından başlatılmış  yasal  takipler  sonucu;  satış  günü  belirlenmiş  olması,  ihalenin  feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali    davasının    devam    etmesi    halinde    bu    işlemler    finansal   yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir.


Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan  kaynaklanan  yükümlülüklerini  yerine  getirmemesi  durumunda  ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır. Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında detaylı  www.tbb.org.tr/bilgiye Birliğimizin fyy sayfasında ulaşılabilecektir.

 

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