Büyük panik! Artvin'de caddeler göle döndü

AA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede saat 14.30 sıralarında aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. AA'da yer alan habere göre, yaklaşık bir saat süren yağış sonrası rögar ve su kanallarının taşması sonucu caddeler ve sokaklar suyla kaplanırken, ilçedeki bazı derelerde taşkınlar meydana geldi.

Mahalle aralarındaki bazı yollar da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri yağış sonrası kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlatırken, çamur ve balçıkla kaplanan bazı cadde ve sokaklarda da temizlik çalışması yapılıyor. Fotoğraflar: İHA