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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya ve Belarus'un tatbikatı işgal endişelerini daha da artırdı. Bütün işaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde." dedi.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi.

Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir zaman ve formatta görüşmeye hazır" dedi.

Tanklar gerçekten dönene kadar Putin'i caydırmak için tüm diplomatik araçları kullanacaklarını belirten Blinken, "Rusya ve Belarus'un tatbikatı işgal endişelerini daha da artırdı. Bütün işaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Blinken Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım hakkında söylemlerini anladığını ABD'nin Putin'i ikna etmek için her şeyi yapağını söyledi.

"KORKUNÇ VE YIKICI SONUÇLARI OLUR"

Diğer yandan Blinken, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, bu krizin özünün Ukrayna ve bu ülkenin geleceği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili olduğunu belirtti.

Ancak geniş anlamda burada barış ve güvenlikle ilgili bazı ilkelerin tehlikede olduğunu vurgulayan Blinken, bu prensiplerin iki dünya savaşından ve Soğuk Savaş'tan sonra ortaya çıktığına işaret etti.

Blinken, "Bir ülke, başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremez. Bir ülke, kiminle çalışılacağına ilişkin kararlarını ve politikalarını diğerine dikte edemez." ifadesini kullandı.

Bir savaşın başta masum Ukraynalılar olmak üzere "korkunç ve yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulunan Blinken, "Elbette bunun Rusya için birçok ciddi yaptırımları da içeren sonuçları olacaktır. Ancak bir savaş, aynı zamanda dünya için de ciddi bir meydan okuma olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

BLINKEN LAVROV GÖRÜŞECEK

Blinken, müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile gelecek hafta Avrupa'da tekrar bir araya gelmeyi önerdim. Birkaç gün sonra o, bunu kabul etti. Ben de ona 'Sizi görmekten mutlu olurum, tabii bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya girmemesi şartıyla.' yanıtını verdim."