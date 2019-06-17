Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Merkezi Yönetim Bütçesi 12,1 milyar TL açık verdi. Merkezi Yönetim Bütçesi'nin ocak - mayıs dönemindeki açığı 66,5 milyar liraya ulaştı.

Faiz dışı açık mayıs ayında 4,12 milyar lira olarak gerçekleşirken, ocak - mayıs dönemindeki toplam faiz dışı açık 20,1 milyar tl oldu.