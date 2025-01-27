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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Bursa deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bursa'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberi... Bursa deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre Bursa Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bu noktada bölge sakinleri ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 27 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Bursa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, Bursa deprem son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:34
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        • 1

          Bursa deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13.43’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bursa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Bursa’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          SON DAKİKA: BURSA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:43’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi.

          4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.74 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

        • 3

          BURSA DEPREM VERİLERİ

          Büyüklük:4.0 (Mw)

          Yer:Nilüfer (Bursa)

          Tarih:2025-01-27

          Saat:13:43:47 TSİ

          Enlem:40.19444 N

          Boylam:28.95056 E

          Derinlik:9.74 km

        • 4

          BOZBEY: HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ ALMADIK

          Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şu ana kadar bize hasarla ilgili bir bilgi ulaşmadı. İnşallah böyle bir haber de almayız. Bursa'da aktif fay hatları olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dirençli bir kent oluşturma çabamız var. Bölgesel anlamda, Bursa'nın tamamına yakınını uzun vadeli dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikli olaraksa zeminde sıvılaşma olan bölgelere yoğunlaşıyoruz" dedi.

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