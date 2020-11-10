Bursa'da 'tek bacaklı' fuhuş operasyonu!

İHA

Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Osmangazi Metro İstasyonu çıkışında, tek bacağı olmayan bir kişinin minibüsü ile fuhuşa teşvik ve yer temini yaptığı belirlenerek, şüpheli ve fuhuşa teşvik edilen bir kadın teknik takibe alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri takibin sonucunda minibüs sürücüsü ve kadını suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre şüphelilerden araç sürücüsü 55 yaşındaki Y.A. ve fuhuşa sürüklenen 37 yaşındaki H.Ç., Ahlak Büro Amirliği'ne getirildi. İfadesi alınan kadın, 'minibüsle boş arazi ya da ormanlık alana gittiklerini, müşterilerden 300 lira aldığını ve 100 lirasını yer temini eden minibüs sürücüsüne verdiğini' itiraf etti. Sonrasında mahkemeye çıkarılan Y.A., fuhuşa teşvik ve yer temini suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.