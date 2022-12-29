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Bursa'da patlama sonrası yangın çıkan evdeki bir kişi yaralandı

Bursa'da bir evde feci bir patlama meydana geldi. Alevlerin sokağa doğru yayıldığı olayda bir kişi yaralandı

Giriş: 29.12.2022 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bursa'da korkutan patlama! Alevler mahalleye yayıldı ve... - Haberler
AA

Bursa'da bir evde yaşanan patlama ve yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Osmangazi ilçesinde 3 katlı evin yarı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Doğalgaz sobasıyla ısıtılan dairedeki patlama sonrası yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

ALEVLER SOKAĞA DOĞRU YAYILDI

Olay sırasında evdeki Mithat Arıkan yaralandı. Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde tedaviye alınan Arıkan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye görevlileri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Bodrum katta hasara yol açan olay sebebiyle doğa gaz ekipleri de sokaktaki gaz akışını kesti.
Patlama ve yangını, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Kayıtlarda, alevlerin daireden sokağa doğru yayılması, yaralanan kişinin sokağa çıktığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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