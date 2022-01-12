İşçilerin arasına daldı, can pazarı yaşandı

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce dubalama çalışması yapan işçiler daha sonra bakım aracı olan kamyonete çarptı. Kazada 5 işçi ile 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Metro istasyonunun elektrik bakımı için Mudanya Bulvarı'nın sol şeridine vinç kuran işçiler, olası bir kaza ihtimaline karşı yola dubalar yerleştirmeye başladı. Bu sırada kent merkezine giden İsmail İlhan (28) idaresindeki 16 VZ 402 plakalı otomobil, iddiaya göre, başka bir aracın sıkıştırmasıyla manevra yaparak sol şeride geçti.
İŞÇİLER KAMYONET İLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önce işçilere daha sonra park halindeki 16 SLV 83 plakalı bakım aracı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 işçi bariyerlere fırlarken, 2 işçi ise kamyonetle otomobil arasına sıkıştı. Kazada işçilerden Enes Saki, Abdullah Öncü, Muhammet Furkan Şen, Muhammet Hüseyin Aman, Muhammet Yakar ile otomobildeki Mustafa Köprübaşı yaralandı.
İŞÇİLERİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki araç arasında sıkışan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 15 dakikalık çalışması ile kurtarılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başka bir kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, Mudanya Bulvarı Bursa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlik çalışmasının ardından trafik, normale döndü. Gözaltına alınan sürücü İsmail İlhan'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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