Bursa'da orman yangını
Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine ekipler sevk edildi
Bursa'nın İznik ilçesinin en güzel manzaraya sahip tarihi Abdulvahap tepesindeki ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı.
Makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alandan, 16.45 sıralarında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede alevlerin rüzgarın etkisiyle ilerlediği görülürken, orman ve belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da yardım için bölgeye koştu.
Ayrtıntılar geliyor..
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.