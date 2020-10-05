Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda gaz patlaması nedeniyle yangın çıktığı ve binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Mahalleye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çok sayıda ambulansın yönlendirildiği ve polislerin güvenlik tedbiri aldığı mahallede, ekiplerin çalışması sürüyor.