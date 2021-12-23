Son dakika haberleri... Bursa, deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının şiddetini 2.7; Kandilli Rasathanesi ise 2.8 büyüklüğünde duyurdu.

BURSA'DA DEPREM!

Osmangazi'nin merkez üssü olduğu deprem, şiddeti düşük olmasına rağmen Bursa'nın birçok ilçesinden de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı. AFAD, depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini bildirdi.