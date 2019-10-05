Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde Gökhan A. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, kamyonetiyle kaldırımda dolmuş bekleyen Ahıska Türkü Simran Hüseyinli (27) ile kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye (2) çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile küçük kız metrelerce sürüklendi. Kamyonet ise, kaza yerinden 200 metre ileride durdu.

BABA İLE KIZININ DURUMU İYİ

DHA'da yer alan habere göre vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan baba ve kızı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Gökhan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.